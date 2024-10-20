Емельянов Василий Федоров 1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Василий Федоров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.

Отец: Емельянов Федор (Феодор) Михайлов

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Награда
06.04.1985
Сайт "Память народа" Емельянов Василий Федорович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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