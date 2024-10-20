Емельянов Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.
Отец: Емельянов Федор (Феодор) Михайлов
Мать: не указана
Награда
06.04.1985
Сайт "Память народа" Емельянов Василий Федорович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка ... Показать все
Смерть
Неизвестно