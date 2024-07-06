Трофимов (Иванов) Иосиф(Осип) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов (Иванов) Иосиф(Осип) Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1787 ст.

Отец: Трофимов Михаил Иванович

Мать: Иванова Федосья Лаврентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.09.1806 ст.

Жена: (Алексеева) Пелагея Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1807 ст.

Сын: Иванов-Трофимов (Михайлов) Аркадий Иосифович-Осипович

Мать ребёнка: (Алексеева) Пелагея Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна

Мать ребёнка: (Алексеева) Пелагея Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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