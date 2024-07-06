Трофимов (Иванов) Иосиф(Осип) Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.04.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1787 ст.
Бракосочетание
15.09.1806 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1807 ст.
Сын: Иванов-Трофимов (Михайлов) Аркадий Иосифович-Осипович
Мать ребёнка: (Алексеева) Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна
Мать ребёнка: (Алексеева) Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно