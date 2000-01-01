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Attwood Joseph

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Место рождения

Halesowen, Worcestershire, England

Дата рождения

25.10.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Жена

1787 г.р.

Дети

До 1812 г.р.
1812 г.р.
Между 1812 и 1816 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1789

Отец: Attwood Aaron

Мать: Attwood Harriet

Halesowen, Worcestershire, England
Крещение
25.10.1789
Halesowen, Worcester, England
Бракосочетание
19.02.1810

Жена: Attwood Eleanor

Lambeth St Mary, England
Рождение ребёнка
До 16.01.1812

Сын: Attwood George

Мать ребёнка: Attwood Eleanor

Old Swinford, Worcestershire, England
Рождение ребёнка
31.07.1812

Сын: Attwood Melville Francis

Мать ребёнка: Attwood Eleanor

Old Swinford, Worchestershire, England
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1816

Дочь: Ellen

Мать ребёнка: Attwood Eleanor

Место жительства
1841
Смерть
Неизвестно
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