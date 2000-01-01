Attwood Joseph
Место рожденияHalesowen, Worcestershire, England
Дата рождения25.10.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1789
Отец: Attwood Aaron
Мать: Attwood Harriet
Halesowen, Worcestershire, England
Крещение
25.10.1789
Halesowen, Worcester, England
Бракосочетание
19.02.1810
Жена: Attwood Eleanor
Lambeth St Mary, England
Рождение ребёнка
До 16.01.1812
Сын: Attwood George
Мать ребёнка: Attwood Eleanor
Old Swinford, Worcestershire, England
Рождение ребёнка
31.07.1812
Мать ребёнка: Attwood Eleanor
Old Swinford, Worchestershire, England
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1816
Дочь: Ellen
Мать ребёнка: Attwood Eleanor
Место жительства
1841
Смерть
Неизвестно