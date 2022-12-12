Манохина Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1852
Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно