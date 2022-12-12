Манохина Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Манохин Федор Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Манохин Петр Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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