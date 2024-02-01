Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1902 ст.
Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович
Восприемники Федор Андреевич Былов и девица Гликерия Александровна Ельчанинов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ельчанинова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович
Восприемники Дмитрий Фотиевич Ефремов и девица Фекла Ельчанинов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ельчанинова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович
Родилась 1 августа 1905 года. Восприемники Михаил Филиппович Ельчанинов и девица Мария Семеновна Ефремова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ельчанинова Александра Петровна
Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович
Смерть
1935
Умерла в августе 1935 года, от воспаления лёгких. Из больницы с. Спирино забирали её сын Алексей Петрович и Лидия Петровна.