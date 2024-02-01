Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинова (Ефремова) Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Ельчанинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники Федор Андреевич Былов и девица Гликерия Александровна Ельчанинов
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ельчанинова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники Дмитрий Фотиевич Ефремов и девица Фекла Ельчанинов
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ельчанинова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Родилась 1 августа 1905 года. Восприемники Михаил Филиппович Ельчанинов и девица Мария Семеновна Ефремова
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ельчанинова Александра Петровна

Отец ребёнка: Ельчанинов Петр Александрович

Смерть
1935
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла в августе 1935 года, от воспаления лёгких. Из больницы с. Спирино забирали её сын Алексей Петрович и Лидия Петровна.
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