Анастасия Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Денисова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Мой Денис Игнатьев

Мать: Моя Агриппина Родионова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
СТАРОЕ ФИТЮКОВО ИВ-1769 и ранее Анастасии нет === ИВ-1770 Настасья 2 ИВ-1771 Настасья 3 ИВ-1772 Настасья 4 ИВ-1773 Настасья 6 ИВ-1774 Настасия 6 ИВ-1775 Настасья 7 ИВ-1776 Настасья 8 ИВ-1777-1779 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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