Анастасия Денисова
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Мой Денис Игнатьев
Мать: Моя Агриппина Родионова
СТАРОЕ ФИТЮКОВО ИВ-1769 и ранее Анастасии нет === ИВ-1770 Настасья 2 ИВ-1771 Настасья 3 ИВ-1772 Настасья 4 ИВ-1773 Настасья 6 ИВ-1774 Настасия 6 ИВ-1775 Настасья 7 ИВ-1776 Настасья 8 ИВ-1777-1779 --... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно