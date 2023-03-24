Koikkalainen (Koikkalainen) Riitta
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1747
Дата смерти16.03.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Koljonen Antti
Рождение ребёнка
15.03.1770
Дочь: (Koljonen) Katri Antintytär
Отец ребёнка: Koljonen Antti
Рождение ребёнка
04.11.1772
Сын: Koljonen Mikko Antinpoika
Отец ребёнка: Koljonen Antti
Рождение ребёнка
04.11.1776
Сын: Koljonen Antti Antinpoika
Отец ребёнка: Koljonen Antti
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Koljonen Heikki Antinpoika
Отец ребёнка: Koljonen Antti
Рождение ребёнка
1792
Сын: Koljonen Pekka Antinpoika
Отец ребёнка: Koljonen Antti
Смерть
16.03.1831