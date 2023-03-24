Koikkalainen (Koikkalainen) Riitta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koikkalainen (Koikkalainen) Riitta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1747

Дата смерти

16.03.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Koljonen Antti

Рождение ребёнка
15.03.1770

Дочь: (Koljonen) Katri Antintytär

Отец ребёнка: Koljonen Antti

Рождение ребёнка
04.11.1772

Сын: Koljonen Mikko Antinpoika

Отец ребёнка: Koljonen Antti

Рождение ребёнка
04.11.1776

Сын: Koljonen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Koljonen Antti

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Koljonen Heikki Antinpoika

Отец ребёнка: Koljonen Antti

Рождение ребёнка
1792

Сын: Koljonen Pekka Antinpoika

Отец ребёнка: Koljonen Antti

Смерть
16.03.1831

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