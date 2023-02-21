Буляк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буляк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Динмухамет

Отец ребёнка: Хабибулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Нурмухамет

Отец ребёнка: Хабибулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мулламухамет

Отец ребёнка: Хабибулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1830 ст.

Сын: Шагиахмет Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулла

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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