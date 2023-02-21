Буляк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Динмухамет
Отец ребёнка: Хабибулла
Рождение ребёнка
1808
Сын: Нурмухамет
Отец ребёнка: Хабибулла
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мулламухамет
Отец ребёнка: Хабибулла
Рождение ребёнка
02.09.1830 ст.
Сын: Шагиахмет Хабибуллин
Отец ребёнка: Хабибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибулла
Смерть
Неизвестно