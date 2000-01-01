Куршакова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршакова Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1905 по 1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Куршакова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич

Рождение ребёнка
08.04.1904 ст.

Сын: Куршаков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич

починок Силы Куршакова (Макуры) Смертинской волости Котельнического уезда Вятской гебернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Илья Николаевич

Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куршаков Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич

Смерть
С 1905 по 1905 ст.
починок Силы Куршакова (Макуры) Смертинская волость Котельнический уезд
Умерла при рождении последнего ребенка Василия
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