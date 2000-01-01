Куршакова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1905 по 1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Куршакова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич
Рождение ребёнка
08.04.1904 ст.
Сын: Куршаков Семен Николаевич
Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич
починок Силы Куршакова (Макуры) Смертинской волости Котельнического уезда Вятской гебернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куршаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Куршаков Николай Ильич
Смерть
С 1905 по 1905 ст.
починок Силы Куршакова (Макуры) Смертинская волость Котельнический уезд
Умерла при рождении последнего ребенка Василия