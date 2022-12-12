Цуканова (Толкачева) Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Толкачева) Фекла Павловна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Толкачев Павел Никифорович

Мать: Толкачева Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Подпоркина Анна-старшая Ильинична

Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Цуканов Никита Ильич

Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Цуканов Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Цуканова Анна-младшая Ильинична

Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуканов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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