Цуканова (Толкачева) Фекла Павловна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Толкачев Павел Никифорович
Мать: Толкачева Х
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Подпоркина Анна-старшая Ильинична
Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Цуканов Никита Ильич
Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Цуканова Анна-младшая Ильинична
Отец ребёнка: Цуканов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно