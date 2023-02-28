Цуканов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Цуканов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Подпоркина Анна-старшая Ильинична
Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Цуканов Никита Ильич
Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Цуканова Анна-младшая Ильинична
Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цуканова Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно