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Цуканов Илья Иванович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Цуканов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Подпоркина Анна-старшая Ильинична

Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Цуканов Никита Ильич

Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Цуканов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Цуканова Анна-младшая Ильинична

Мать ребёнка: Цуканова Фекла Павловна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуканова Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно
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