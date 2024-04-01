Кондратова (Малышева) Татьяна Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Малышева) Татьяна Мефодиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1873

Отец: Малышев Мефодий Иванов

Мать: Малышева Анна Ефимова

Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Кондратов Роман Алексеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 29 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Варвара Романова

Отец ребёнка: Кондратов Роман Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Роман Алексеев

Смерть
Неизвестно
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