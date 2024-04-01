Кондратова (Малышева) Татьяна Мефодиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1873
Отец: Малышев Мефодий Иванов
Мать: Малышева Анна Ефимова
Бракосочетание
11.11.1892
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 29 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Варвара Романова
Отец ребёнка: Кондратов Роман Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно