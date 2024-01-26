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Кононенко Сергей Владимирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979

Отец: Кононенко Владимир

Мать: Кононенко (Волохова) Надежда Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
С 1986 по 1996
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
12.01.2002

Дочь: (Кононенко) Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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