Кононенко Сергей Владимирович
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.07.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1986 по 1996
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
12.01.2002
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
15.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна