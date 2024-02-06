Конон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКонон

Конон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетинья Васильевна

Рождение ребёнка
1685

Сын: Кондратий Кононович

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Рождение ребёнка
1693

Сын: Фома Кононович

Мать ребёнка: Фетинья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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