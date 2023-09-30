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Ходырев Игнат Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходырев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдина (Ходырева) Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голякова (Ходырева) Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходырев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ходырев Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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