Красильников Леонтий Отст. Солдат Кр. Св. Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти06.12.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1780
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Красильникова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красильникова 1 Жена
Смерть
06.12.1784
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
50 лет, родимец