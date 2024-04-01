Красильников Леонтий Отст. Солдат Кр. Св. Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Леонтий Отст. Солдат Кр. Св. Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

06.12.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1780

Жена: Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Афанасий

Мать ребёнка: Красильникова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова 1 Жена

Смерть
06.12.1784
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
50 лет, родимец
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