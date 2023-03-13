Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

1805 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елистратовъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Елистратова) Катерина

Отец ребёнка: Елистратовъ Тимофей

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