Кочнев Евгений 04.01.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочнев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
08.01.1982

Сын: Кочнев Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна

г.Апатиты
Рождение ребёнка
22.04.1983

Сын: Кочнев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна

г.Апатиты

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