Кочнев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
08.01.1982
Мать ребёнка: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна
г.Апатиты
Рождение ребёнка
22.04.1983
Сын: Кочнев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна
г.Апатиты