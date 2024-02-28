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Гордон Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1948

Отец: Гордон Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1971

Сын: Гордон Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1973

Сын: Гордон Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1985

Сын: Гордон Игорь Викторович

Мать ребёнка: Мялова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1988

Сын: Гордон Олег Викторович

Мать ребёнка: Мялова Ольга Петровна

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