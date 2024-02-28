Гордон Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1948
Отец: Гордон Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1971
Сын: Гордон Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1973
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1985
Мать ребёнка: Мялова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1988
Мать ребёнка: Мялова Ольга Петровна