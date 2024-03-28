Кунгуров Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Кунгуров Павел Емельянович
Мать: Кунгурова -- Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунгурова (--) Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Кунгурова (--) Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Кунгуров Алексей сандр Иванович
Мать ребёнка: Кунгурова (--) Анастасия
Смерть
Неизвестно