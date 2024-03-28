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Кунгуров Иван Павлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Кунгуров Павел Емельянович

Мать: Кунгурова -- Мавра

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова (--) Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кунгуров Степан Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова (--) Анастасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Кунгуров Алексей сандр Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова (--) Анастасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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