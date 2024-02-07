Матушкин Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Сын: Матушкин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Матушкина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1914 ст.
Мать ребёнка: Матушкина Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно