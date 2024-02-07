Матушкин Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкин Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Матушкина Агриппина Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Матушкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Матушкина Агриппина Ивановна

Юнгинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1914 ст.

Сын: Матушкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Матушкина Агриппина Ивановна

Юнгинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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