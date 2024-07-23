Зверькова Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверьков Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зверьков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Зверьков Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно