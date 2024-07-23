Зверькова Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверькова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверьков Никифор Васильевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверьков Никифор Васильевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Зверьков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Зверьков Никифор Васильевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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