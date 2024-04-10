Шабалин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Шабалин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина (Яковец) Олеся
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина (Яковец) Олеся
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина (Яковец) Олеся