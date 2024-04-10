Шабалин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Шабалин Виктор

Мать: Шабалина (Трошечкина) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина (Яковец) Олеся

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина (Яковец) Олеся

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина (Яковец) Олеся

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