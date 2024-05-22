Курмаева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курмаев Федор Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Федор Харитонович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Сенькина (Курмаева) Полина Федоровна

Отец ребёнка: Курмаев Федор Харитонович

Рождение ребёнка
12.07.1955

Сын: Курмаев Петр Федорович

Отец ребёнка: Курмаев Федор Харитонович

Смерть
Неизвестно

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