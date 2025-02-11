(Ледяева) Федосья Тимофеева 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ледяева) Федосья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ледяев Тимофей Семёнов1823 г.р.
Мать
Ледяева Анна Васильева1830 г.р.
Супруги
Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов1849 г.р.
Дети
Евдокия Евстафьева29.07.1874 г.р.
Илья Евстафьев14.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ледяев Тимофей Семёнов

Мать: Ледяева Анна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Бракосочетание
03.11.1871

Муж: Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.07.1874

Дочь: Евдокия Евстафьева

Отец ребёнка: Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.07.1876

Сын: Илья Евстафьев

Отец ребёнка: Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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