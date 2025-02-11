(Ледяева) Федосья Тимофеева
женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛедяев Тимофей Семёнов1823 г.р.
МатьЛедяева Анна Васильева1830 г.р.
Супруги
Дети
Евдокия Евстафьева29.07.1874 г.р.
Илья Евстафьев14.07.1876 г.р.
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Рождение
1853
Отец: Ледяев Тимофей Семёнов
Мать: Ледяева Анна Васильева
Место жительства
1858
Бракосочетание
03.11.1871
Рождение ребёнка
29.07.1874
Дочь: Евдокия Евстафьева
Отец ребёнка: Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1876
Сын: Илья Евстафьев
Отец ребёнка: Евлампий Степанов Евстафий Степанов / Евлампий Степанов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно