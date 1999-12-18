Хрипушина Дарья Илларионовна 29.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрипушина Дарья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1918

Дата смерти

18.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1939

Сын: Хрипушин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
31.10.1948

Дочь: Чеснокова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
09.05.1956

Сын: Хрипушин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
24.04.1959

Сын: Хрипушин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович

Смерть
18.12.1999

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