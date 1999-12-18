Хрипушина Дарья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1918
Дата смерти18.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1939
Сын: Хрипушин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
31.10.1948
Дочь: Чеснокова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
09.05.1956
Сын: Хрипушин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
24.04.1959
Сын: Хрипушин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хрипушин Василий Филиппович
Смерть
18.12.1999