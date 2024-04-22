Коканова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Около 1843
Муж: Коканов Алексей
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Коканов Алексей
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коканов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Коканов Алексей
Бракосочетание
Около 1850
На 1885 год - вдова.
Смерть
Неизвестно