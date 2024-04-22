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Коканова Анастасия Ивановна

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Коканов Алексей

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Коканов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Коканов Алексей

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коканов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Коканов Алексей

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1850

Муж: не указан

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
На 1885 год - вдова.
Смерть
Неизвестно
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