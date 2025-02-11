(Анна Степанова) Анна Васильева / Анна Степанова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анна Степанова) Анна Васильева / Анна Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Цыганов Исай Иванов1810 г.р.
Дети
Цыганов Алексей Исаев1835 г.р.
(Цыганова) Евдокия Исаева1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Исай Иванов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Цыганов Алексей Исаев

Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Цыганова) Евдокия Исаева

Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Цыганова) Анастасия Исаева

Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1 Анна Степанова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Цыганов Григорий Исаев

Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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