(Анна Степанова) Анна Васильева / Анна Степанова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Цыганов Исай Иванов1810 г.р.
Дети
Цыганов Алексей Исаев1835 г.р.
(Цыганова) Евдокия Исаева1841 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыганов Исай Иванов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Цыганова) Евдокия Исаева
Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Цыганова) Анастасия Исаева
Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Цыганов Исай Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно