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Леви Илья Захарович

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Место рождения

Белогорск, Крым

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Леви Захарья Исаакович

Мать: Леви Берха Менахемовна

Белогорск, Крым
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Бетя Ильинична

Мать ребёнка: не указана

джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Зоя Ильинична

Мать ребёнка: не указана

джанкой, Крым
Смерть
1941
Джанкой, Крым

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