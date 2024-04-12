Леви Илья Захарович
Место рожденияБелогорск, Крым
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Леви Захарья Исаакович
Мать: Леви Берха Менахемовна
Белогорск, Крым
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Бетя Ильинична
Мать ребёнка: не указана
джанкой, Крым
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Зоя Ильинична
Мать ребёнка: не указана
джанкой, Крым
Смерть
1941
Джанкой, Крым