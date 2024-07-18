(Нескоблинова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблинова) Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1846

Дочь: (Нескоблинова) Наталия Филимонова

Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нескоблинова) Евфросиния Филимонова

Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Нескоблинова) Аграфена Филимонова

Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Нескоблинова) Александра Филимонова

Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров

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