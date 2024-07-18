(Нескоблинова) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1846
Дочь: (Нескоблинова) Наталия Филимонова
Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нескоблинова) Евфросиния Филимонова
Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Нескоблинова) Аграфена Филимонова
Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Нескоблинова) Александра Филимонова
Отец ребёнка: Нескоблинов Филимон Федоров