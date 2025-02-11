(Бармаева / Кистанова По Отчиму) Агриппина Васильева
женский, родилась 01.06.1899, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.07.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьКистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова01.09.1878 г.р.
ОтецЛапин / Бармаев В 1896 / Лапин В 1899 Василий Фёдоров23.12.1874 г.р.
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Рождение
01.06.1899
Отец: Лапин / Бармаев В 1896 / Лапин В 1899 Василий Фёдоров
Мать: Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.07.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область