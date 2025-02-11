(Бармаева / Кистанова По Отчиму) Агриппина Васильева 01.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

(Бармаева / Кистанова По Отчиму) Агриппина Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.06.1899, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.07.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова01.09.1878 г.р.
Отец
Лапин / Бармаев В 1896 / Лапин В 1899 Василий Фёдоров23.12.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899

Отец: Лапин / Бармаев В 1896 / Лапин В 1899 Василий Фёдоров

Мать: Кистанова, Бармаева / Лапина (Нуяксина) Марфа Антонова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.07.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от поноса

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