(Красноусова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щёлоков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Щёлоков Евгений
Отец ребёнка: Щёлоков Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно