(Красноусова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Красноусова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Красноусов Михаил Романович

Мать: Красноусова (Кошкарова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёлоков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щёлоков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Щёлоков Евгений

Отец ребёнка: Щёлоков Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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