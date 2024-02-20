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Пругло Петр Евгеньевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

21.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883

Отец: Пругло Евгений Иванович

Мать: Пругло Параскева Иосифовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
07.11.1910

Жена: Пругло , Шепель Матрона Еремеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Ильичевка
Смерть
Неизвестно
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