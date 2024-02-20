Пругло Петр Евгеньевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения21.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
07.11.1910
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Ильичевка
Смерть
Неизвестно