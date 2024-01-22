Качан Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1887
Отец: Качан Николай Яковлевич
Мать: Качан Матрона Аврамовна
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
02.02.1913
Сын: Кочан Семен Павлович
Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1914
Сын: Кочан Федор Павлович
Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1919
Дочь: Кочан Христина Павловна
Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна
Смерть
Неизвестно