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Качан Павел Николаевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1887

Отец: Качан Николай Яковлевич

Мать: Качан Матрона Аврамовна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Кочан Семен Павлович

Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Кочан Федор Павлович

Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1919

Дочь: Кочан Христина Павловна

Мать ребёнка: Качан (Ковтун) Василисса Васильевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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