Климова (Давыдова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Александр
Рождение ребёнка
1968
Сын: Климов Александр
Отец ребёнка: Климов Александр
Смерть
Неизвестно