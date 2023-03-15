Климова (Давыдова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Давыдова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр

Рождение ребёнка
1968

Сын: Климов Александр

Отец ребёнка: Климов Александр

Смерть
Неизвестно

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