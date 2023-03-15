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Климов Александр
Климов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Климов Александр
1930 г.р.
Мать
Климова (Давыдова) Евдокия
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Климов Александр
Мать:
Климова Евдокия
Смерть
1992
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