Климов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Климов Александр

Мать: Климова Евдокия

Смерть
1992
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