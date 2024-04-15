Дружинин Трофим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Павлович Зыков
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно