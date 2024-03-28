Зайцева (Юсина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Юсина) Татьяна Алексеевна

Зайцева (Юсина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Юрий Викторович

Рождение ребёнка
26.03.1975

Дочь: Котова (Зайцева) Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Викторович

Рождение ребёнка
04.12.1981

Сын: Зайцев Антон Юрьевич

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.