Зайцева (Юсина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1975
Дочь: Котова (Зайцева) Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Викторович
Рождение ребёнка
04.12.1981
Сын: Зайцев Антон Юрьевич
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Викторович