Баранов Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1560
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560
Отец: Ждан Даниил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Мокей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
в начале XVII века Григорий Данилович и его брат Ерш Данилович (возможно прозвище Семена) Барановы владели поместьями в Обонежской пятине (Новгородский у.), потомство Григория внесено в род. книгу Мос... Показать все
Рождение ребёнка
1600
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1610
Сын: Баранов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно