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Баранов Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1560

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560

Отец: Ждан Даниил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Мокей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
в начале XVII века Григорий Данилович и его брат Ерш Данилович (возможно прозвище Семена) Барановы владели поместьями в Обонежской пятине (Новгородский у.), потомство Григория внесено в род. книгу Мос... Показать все
Рождение ребёнка
1600

Сын: Баранов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1610

Сын: Баранов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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