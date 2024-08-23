Сорокин-Яшин Ефрем Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1878
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1878
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.05.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1901
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: (Сорокина) Матрёна Ефремовна
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1904
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1906
Сын: Сорокин Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1907
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: (Сорокина) Степанида Ефремовна
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1910
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1912
Сын: Сорокин Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1914
Сын: Сорокин Александр Ефремович
Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917