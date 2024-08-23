Сорокин-Яшин Ефрем Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин-Яшин Ефрем Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1878

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1878

Отец: Сорокин Михаил Игнатьевич

Мать: Сорокина-Яшина (Пронина) Анисья Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.05.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1901

Жена: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: (Сорокина) Матрёна Ефремовна

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Сорокин Иван Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Сорокин Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Сорокин Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: (Сорокина) Степанида Ефремовна

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Сорокин Виктор Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Сорокин Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Сорокин Александр Ефремович

Мать ребёнка: Сорокина (Демина) Варвара Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Сорокин Пётр Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1917

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