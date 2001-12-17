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(Лыкова) Людмила
(Лыкова) Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Лыков Георгий
1917 г.р.
Мать
Лыков (Лыкова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Лыков Георгий
Мать:
Лыков Мария
Смерть
2015
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