Колосова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно