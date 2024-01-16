Колосова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Анна Петровна

Колосова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Колосов Яков Кириллович

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Кирилл Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close