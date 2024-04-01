Григоров Федор Отст. Казак Д. Кривооозерной Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Федор Отст. Казак Д. Кривооозерной Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Григорий (Егор?) Никитин

Мать: Григорова Мариамна Матфеева

Рождение ребёнка
Около ?.04.1834

Сын: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Мать ребёнка: Григорова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кубыкина Елисавета Федорова

Мать ребёнка: Григорова Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорова Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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