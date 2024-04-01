Григоров Федор Отст. Казак Д. Кривооозерной Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1834
Сын: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Мать ребёнка: Григорова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кубыкина Елисавета Федорова
Мать ребёнка: Григорова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно