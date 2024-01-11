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Горынин Сергей Валентинович
Горынин Сергей Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1962
Пол
Мужской
Отец
Горынин Валентин Михайлович
1930 г.р.
Мать
Неизвестно (Горынина) Анна Неизвестно
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1962
Отец:
Горынин Валентин Михайлович
Мать:
Неизвестно Анна Неизвестно
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