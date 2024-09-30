Коттилайнен (Никкинен) Катарина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коттилайнен (Никкинен) Катарина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1845

Дата смерти

12.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Коттилайнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
10.03.1869

Сын: Коттилайнен Адам Адамович

Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1871

Дочь: (Коттилайнен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1874

Сын: Коттилайнен Абрам Адамович

Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.07.1914

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