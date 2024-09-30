Коттилайнен (Никкинен) Катарина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1845
Дата смерти12.07.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
10.03.1869
Сын: Коттилайнен Адам Адамович
Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1871
Дочь: (Коттилайнен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
10.11.1874
Сын: Коттилайнен Абрам Адамович
Отец ребёнка: Коттилайнен Адам Абрамович
Смерть
12.07.1914