Ечин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1979
Дочь: Владыкина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ечина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1984
Дочь: Давыдова Елена Александровна
Мать ребёнка: Ечина Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно