Ечин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ечин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1979

Дочь: Владыкина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ечина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1984

Дочь: Давыдова Елена Александровна

Мать ребёнка: Ечина Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно

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