Спиридова (Тизенгаузен) (фон Швебс) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Толстая Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Спиридов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Олсуфьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Спиридов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Спиридов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Спиридов Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно