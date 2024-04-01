Москаленко Андрей Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскаленко Андрей Исаевич

Москаленко Андрей Исаевич

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
27.10.1807 ст.

Жена: Москаленко Параскева Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Москаленко Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Москаленко Параскева Власовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Москаленко Яков Андреевич

Мать ребёнка: Москаленко Мария

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москаленко Мария

Смерть
После 1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close