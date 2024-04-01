Москаленко Андрей Исаевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
27.10.1807 ст.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Москаленко Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Москаленко Параскева Власовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Москаленко Яков Андреевич
Мать ребёнка: Москаленко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москаленко Мария
Смерть
После 1830