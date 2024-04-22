Миронов (Пронин) Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов (Пронин) Федор Васильев

Место рождения

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884 ст.

Отец: Миронов Василий Афанасьев

Мать: Миронова Акилина Васильева

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.02.1907

Дочь: Миронова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.10.1909

Дочь: Миронова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Миронов Александр Федорович

Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Миронов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева

Федосово, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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