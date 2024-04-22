Миронов (Пронин) Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения12.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1907
Дочь: Миронова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
20.10.1909
Дочь: Миронова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Миронов Александр Федорович
Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
15.05.1916
Мать ребёнка: Лисафина Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область