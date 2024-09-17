Кузнецова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Александрович

Смерть
Неизвестно

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